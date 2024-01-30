В Минблаго Подмосковья назвали самые посещаемые губернаторские карусели

На прошлой неделе самыми посещаемыми губернаторскими каруселями стали аттракционы, установленные на центральной площади в Одинцово в Ногинске, на них прокатились более 600 человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В общей сложности за неделю карусели, установленные по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в подмосковных парках и на общественных территориях, посетили порядка 3,5 тысячи человек. В число самых популярных также вошла карусель в Сергиевом Посаде, она приняла более 500 посетителей. В ведомстве добавили, что в парках с такими аттракционами созданы брендированные зоны «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.