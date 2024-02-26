В Минблаго Подмосковья назвали самые посещаемые парки в крупных округах

Общество

Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]

Самым посещаемым парком среди тех, которые расположены в крупных муниципалитетах Подмосковья, на прошлой неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе, его посетили 43 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«В этом сезоне на территории Московской области оборудованы 52 лыжные трассы для любителей лыжного спорта, в парках и на общественных территориях функционирует 32 катка с искусственным льдом, доступно 43 тюбинговые горки, для малышей работают восемь каруселей. В парках посетителей встречают кафе и теплые зоны для комфортного времяпрепровождения в холодные зимние дни. Вместе все это создает благоприятные условия для активного и комфортного зимнего отдыха среди жителей и гостей Московской области» — подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В числе самых популярных парковых территорий также оказались Парк Толстого в Химках, Парк Мира в Мытищах, Парк имени Лазутиной в Одинцово и Парк им. Гагарина в Сергиевом Посаде. В общей сложности на минувшей неделе парки и лесопарки Московской области посетили 1,2 миллиона человек, что на 91 тысячу больше показателей прошлого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

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