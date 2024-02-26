В Минблаго Подмосковья назвали самые посещаемые парки в крупных округах

«В этом сезоне на территории Московской области оборудованы 52 лыжные трассы для любителей лыжного спорта, в парках и на общественных территориях функционирует 32 катка с искусственным льдом, доступно 43 тюбинговые горки, для малышей работают восемь каруселей. В парках посетителей встречают кафе и теплые зоны для комфортного времяпрепровождения в холодные зимние дни. Вместе все это создает благоприятные условия для активного и комфортного зимнего отдыха среди жителей и гостей Московской области» — подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.