В Минблаго Подмосковья назвали самые посещаемые парки в крупных округах
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
Самым посещаемым парком среди тех, которые расположены в крупных муниципалитетах Подмосковья, на прошлой неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе, его посетили 43 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«В этом сезоне на территории Московской области оборудованы 52 лыжные трассы для любителей лыжного спорта, в парках и на общественных территориях функционирует 32 катка с искусственным льдом, доступно 43 тюбинговые горки, для малышей работают восемь каруселей. В парках посетителей встречают кафе и теплые зоны для комфортного времяпрепровождения в холодные зимние дни. Вместе все это создает благоприятные условия для активного и комфортного зимнего отдыха среди жителей и гостей Московской области» — подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В числе самых популярных парковых территорий также оказались Парк Толстого в Химках, Парк Мира в Мытищах, Парк имени Лазутиной в Одинцово и Парк им. Гагарина в Сергиевом Посаде. В общей сложности на минувшей неделе парки и лесопарки Московской области посетили 1,2 миллиона человек, что на 91 тысячу больше показателей прошлого года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.