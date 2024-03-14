В Минблаго Подмосковья назвали самые посещаемые парки в округах с населением от 100 до 200 тысяч жителей

На прошлой неделе самым популярным парком среди тех, которые расположены в округах с населением от 100 до 200 тысяч жителей, стал Пушкинский Центральный парк культуры и отдыха, его посетили 36 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В пятерку лидеров по популярности также вошли парк «Фабричный» в Истре, парк «Сестрорецкий» в Клину, парк «Елочки» в Домодедово и парк усадьбы Кривякино в Воскресенске. В ведомстве уточнили, что в общей сложности парки и лесопарки региона на прошлой неделе посетили порядка 1,2 миллиона человек. Это на 415 тысяч посещений больше показателей предыдущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.