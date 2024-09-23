В Минблаго Подмосковья назвали самый популярный парк региона
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
Самым популярным подмосковным парком по итогам прошлой недели стала Пехорка в Балашихе, там побывали 74,6 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Парк расположен в центре города, там есть детские площадки, спортивные зоны, скейт парк, набережная, функционируют прокаты спортивного инвентаря. Для владельцев собак обустроена площадка для выгула.
«Парк продолжает развиваться. Здесь продолжают появляться новые игровые зоны и арт-объекты, делая „Пехорку“ еще более вдохновляющим местом для отдыха и развлечений», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.