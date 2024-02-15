В Минблаго Подмосковья озвучили самые посещаемые парки в муниципалитетах с населением до ста тысяч жителей

Самым посещаемым парком с населением до 100 тысяч человек на прошлой неделе стал Центральный парк Лыткарино, там отдохнули 23 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного времяпрепровождения в холодные зимние дни. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской Области», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В пятерку самых популярных парковых территорий также вошли Городские парки Павловского Посада, Луховиц и Каширы, а также Парк Победы городского округа Талдом. В общей сложности в парках и лесопарках региона на прошлой неделе зафиксировали 1,2 миллиона посещений, что на 324 тысячи больше аналогичного периода в прошлом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.