В Минблаго Подмосковья озвучили, сколько человек посетили парки региона за неделю
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
На прошлой неделе парки Подмосковья посетили 1,6 миллиона человек, в будни они собирали от 158 тысяч до 262 тысяч посетителей в день, за два выходных — 657 тысяч посетителей. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В пятерку самых посещаемых на прошлой неделе вошли парк «Пехорка» в Балашихе, парк им. Толстого в Химках, Центральный парк в Пушкинском округа, парк Мира в Мытищах и парк Сестрорецкий в Клину.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.