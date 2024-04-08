В Минблаго Подмосковья озвучили, сколько человек посетили парки региона за неделю

На прошлой неделе парки Подмосковья посетили 1,6 миллиона человек, в будни они собирали от 158 тысяч до 262 тысяч посетителей в день, за два выходных — 657 тысяч посетителей. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.