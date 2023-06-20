В Минблаго Подмосковья представили карту пляжей и зон отдыха у воды
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
Многие жители Подмосковья в жаркие летние дни будут планировать поездки к пляжам и зонам отдыха у воды. Для их удобства в областном Минблаго подготовили специальную карту, где представлены все зоны отдыха, ознакомиться с ней можно здесь.
«Этим летом в Подмосковье открыты для посетителей более 200 пляжей и зон отдыха у воды. Для удобства жителей и гостей региона все они отмечены на Яндекс.Картах», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.
Вблизи таких зон отдыха в регионе для граждан доступны пункты проката инвентаря, волейбольные площадки, торговые точки с едой, напитками и мороженым.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе важно продолжить программу «Чистые пруды и озера».