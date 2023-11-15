В Минблаго Подмосковья представили рейтинг посещаемости парков за неделю

Общество

Фото: [Министерство благоустройства Московской области]

Самым посещаемым парком в Подмосковье на прошлой неделе среди округов, в которых проживает свыше 200 тысяч человек, стал парк «Пехорка» в Балашихе, сообщили в областном Минблаго. Его посетили почти 48 тысяч жителей и гостей региона.

«Несмотря на осеннюю погоду посещаемость парков и лесопарков Подмосковья остается высокой. Мы создали комфортные условия для прогулок и занятий спортом, развитую инфраструктуру, зоны отдыха для детей. Все это привлекает в наши парки все больше людей. Мы ожидаем, что за этот год наши парки и лесопарки посетят более 66 миллионов человек», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

В пятерку самых популярных парков также вошли парк им. Л. Толстого в Химках, парк «Наташинские пруды» в Люберцах, парк Стрекалова в Мытищах и парк «Космос» в Сергиевом Посаде. Всего на прошлой неделе зафиксировали более 1,2 миллиона посещений, самым посещаемым днем стала минувшая суббота.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

Актуально
Подмосковье