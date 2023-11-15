В Минблаго Подмосковья представили рейтинг посещаемости парков за неделю

«Несмотря на осеннюю погоду посещаемость парков и лесопарков Подмосковья остается высокой. Мы создали комфортные условия для прогулок и занятий спортом, развитую инфраструктуру, зоны отдыха для детей. Все это привлекает в наши парки все больше людей. Мы ожидаем, что за этот год наши парки и лесопарки посетят более 66 миллионов человек», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.