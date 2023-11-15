В Минблаго Подмосковья представили рейтинг посещаемости парков за неделю
Фото: [Министерство благоустройства Московской области]
Самым посещаемым парком в Подмосковье на прошлой неделе среди округов, в которых проживает свыше 200 тысяч человек, стал парк «Пехорка» в Балашихе, сообщили в областном Минблаго. Его посетили почти 48 тысяч жителей и гостей региона.
«Несмотря на осеннюю погоду посещаемость парков и лесопарков Подмосковья остается высокой. Мы создали комфортные условия для прогулок и занятий спортом, развитую инфраструктуру, зоны отдыха для детей. Все это привлекает в наши парки все больше людей. Мы ожидаем, что за этот год наши парки и лесопарки посетят более 66 миллионов человек», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.
В пятерку самых популярных парков также вошли парк им. Л. Толстого в Химках, парк «Наташинские пруды» в Люберцах, парк Стрекалова в Мытищах и парк «Космос» в Сергиевом Посаде. Всего на прошлой неделе зафиксировали более 1,2 миллиона посещений, самым посещаемым днем стала минувшая суббота.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.