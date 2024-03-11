В Минблаго Подмосковья рассказали о планах по благоустройству на этот год

В Подмосковье в 2024 году планируют благоустроить 95 объектов. О планах по благоустройству объектов доложил министр благоустройства Московской области Тихон Фирсов в ходе традиционного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

«Среди них 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходных зон, площадей и веломаршрутов, шесть набережных, 16 скверов, восемь детских скверов и 11 активных зон в парках. Также на территории Московской области появятся пять новых стел», — уточнил министр.

Так, планируется благоустроить парк культуры и отдыха в Жуковском, Истринский лес, «Летний парк» и парк им. Ивана Воробьева в Люберцах, сквер им. Громцева в Дзержинском округе, сквер имени П. А. Журавлева в Дубне, Аллею Славы в Луховицах. Работы по обновлению территорий планируют начать в мае, а открыть их — к октябрю этого года.

Хайкин также отметил, что в 2024 году в регионе появятся 197 новых объектов по программе «Светлый город». Работы по благоустройству общественных территорий в регионе проводят по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в лесопарках — по программе «Парки в лесу».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.