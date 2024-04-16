В Минблаго Подмосковья рассказали о подготовке парков к летнему сезону

План по устранению дефектов, обнаруженных в парках Подмосковья после зимы, удалось выполнить более чем на 50%. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В ведомстве уточнили, что специалисты провели работу по выявлению дефектов, в том числе, повреждений на дорожках, оборудованиях детских площадок, скамейках, урнах и не только, в марте. В апреле стартовали работы по подготовке территорий к летнему сезону. В общей сложности было выявлено 12 тысяч дефектов, 9,3 тысячи из которых уже устранили. Завершить работы планируют до 26 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.