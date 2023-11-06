В Минблаго Подмосковья рассказали о реализации проекта по обновлению детских площадок

В этом году в Московской области проводили активную модернизацию детских игровых площадок. В течение года удалось обновить 450 игровых зон на дворовых и общественных территориях, сообщили в областном Минблаго.

Так, например, в городском округе Восход в одноименном поселке в рамках реализации проекта обновили детскую игровую зону, размер которой составил 100 квадратных метров. Там установили игровое оборудование, лавочки, урны и улучшили освещение.

«Как мама с двумя малышами, я не могу не радоваться этим изменениям. Теперь у нас есть замечательное место прямо рядом с домом. Я заметила, что детям особенно нравятся новые качели, а улучшенное освещение позволяет нам гулять здесь даже вечером. Спасибо за заботу о маленьких жителях и их родителях!», — поделилась жительница поселка.

Аналогичные обновление затронули и другие округа. Министр благоустройства региона Михаил Хайкин подчеркнул важность обновления детских игровых площадок. По его словам, реализацию программы планируют продолжить и в следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.