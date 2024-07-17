В Минблаго Подмосковья рассказали о самых популярных губернаторских каруселях

Губернаторская курсель, установленная в Ногинске, стала самой популярной на прошлой неделе, ее посетили более 4,1 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В тройку лидеров также вошли аттракционы в Воскресенске и Сергиевом Посаде, на них прокатились по 2,9 тысячи человек. В общей сложности карусели региона за этот период посетили более 19 тысяч человек.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».