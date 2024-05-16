В Минблаго Подмосковья рассказали о самых популярных губернаторских каруселях на прошлой неделе

Карусель в Коломне стала самой популярной на прошлой неделе среди аттракционов, установленных в Подмосковье по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, ее посетили более 3,1 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности карусели за этот период карусели посетили почти 15 тысяч человек. В тройку самых востребованных также вошли аттракционы в Воскресенске и Коломне.

«Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию. Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.