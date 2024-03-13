В Минблаго Подмосковья рассказали о самых популярных губернаторских каруселях региона
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
Карусель, установленная на Житной площади в Коломне, стала самым посещаемым губернаторским аттракционом в Подмосковье на прошлой неделе. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
В ведомстве уточнили, что на ней прокатились почти две тысячи человек. Еще по 1,5 тысячи посетителей приняли карусели в Центральном парке Ногинска и на Центральной площади Одинцово. В общей сложности на прошлой неделе карусели, установленные по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в парках и на общественных территориях региона, собрали более 10 тысяч посетителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.