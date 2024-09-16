В Минблаго Подмосковья рассказали о самых посещаемых губернаторских каруселях

Самой популярной губернаторской каруселью на прошлой неделе стал аттракцион, расположенный в Сергиевом Посаде, его посетили более трех тысяч человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В тройку лидеров также вошли карусели в Ногинске и Чехове — на них прокатились более 2,1 и 2 тысяч человек соответственно. В общей сложности все аттракционы в регионе посетили более 15,2 тысячи человек.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.