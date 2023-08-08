В Минблаго Подмосковья рассказали жителям о парке Малевича

Парк Малевича в Одинцово является популярным местом у жителей и гостей Подмосковья, особенно у любителей активного отдыха, рассказали в областном Минблаго.

Согласно легенде, художник-авангардист Казимир Малевич также гулял в этих местах. В парке расположены отсылки к его творчеству: арт-объект в стиле «Черного квадрата», а также арт-выставка под открытым небом. Кроме того, здесь для посетителей обустроили более 15 километров освещенных пешеходных дорожек. По ним они могут добраться до пруда, липовой аллеи и каскадным водопадам. Летом в парке можно прокатиться на велосипеде, поиграть в настольный теннис или позаниматься на спортивной площадке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что гастрофестиваль в Истре пользуется спросом у жителей и участников.