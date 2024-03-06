В Минблаго Подмосковья составили подборку парков для прогулок в ближайшие выходные

Жителей Подмосковья в честь Международного женского дня ждут три выходных дня. В связи с этим Министерство благоустройства Московской области составило подборку из самых популярных парков, где можно будет прогуляться в праздники.

Так, например, жители и гости региона могут отправиться в парк культуры, спорта и отдыха им. Героя России Ларисы Лазутиной в Одинцово, где есть лыжная трасса, детские площадки, прокат лыж, кафе и не только. В парке «Пехорка» в Балашихе есть каток, лыжная трасса, прокат коньков и лыж, кафе, тропинки для прогулок, в парке культуры и отдыха «Елочки» в Домодедово — горка для катания на ватрушках и прокат тюбингов, лыжная трасса и прокат лыж, мини-зоопарк и кафе. Ознакомиться с полным списком парков региона можно на сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.