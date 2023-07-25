В Минблаго Подмосковья составили рейтинг популярных парков в муниципалитетах с населением до двухсот тысяч человек

Самым популярным парком в округах Подмосковья с населением от 100 до 200 тысяч человек на прошлой неделе оказался парк «Сестрорецкий» в Клину, его посетили почти 40 тысяч человек. Об этом сообщили в областном Минблаго.

«В наших парках и лесопарках мы создаем все условия для того, чтобы отдыхать там было комфортно и интересно. <…> Наша задача сделать так, чтобы в парк можно прийти всей семьей и провести там целый день. Судя по тому, как растет посещаемость наших парков, нам это удается», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Помимо парка «Сестрорецкий», в пятерку самых популярных на прошлой неделе парков вошли Центральный парк в Реутове, парк Кривякино в Воскресенске, парк «Фабричный» в Истре и парк культуры и отдыха в Щелково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что содержание парков в Подмосковье должно быть на уровне.