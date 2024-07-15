В Минэкологии Подмосковья озвучили сумму штрафов за незаконную транспортировку и сброс строительного мусора

С начала 2024 года сумма штрафов за незаконную транспортировку и сброс строительного мусора в Подмосковье превысила 20 миллионов рублей, за этот период по этим видам нарушений было вынесено 264 постановления об административных наказаниях. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.