В Минэкологии Подмосковья озвучили сумму штрафов за незаконную транспортировку и сброс строительного мусора
Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]
С начала 2024 года сумма штрафов за незаконную транспортировку и сброс строительного мусора в Подмосковье превысила 20 миллионов рублей, за этот период по этим видам нарушений было вынесено 264 постановления об административных наказаниях. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
«Наши инспекторы постоянно принимают участие в совместных рейдовых мероприятиях с участием сотрудников Минчистоты, Главного управления региональной безопасности и полиции. С начала года по результатам рейдов вынесено 43 постановления о назначении административных наказаний в виде штрафа на общую сумму 1,3 миллиона рублей, сотрудниками полиции задержано 44 единицы техники», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
При этом он подчеркнул, что данный вид нарушений делают экономически неэффективным, потому что это единственный метод, который позволит решить проблему незаконных свалок. При этом, по его словам, инспекторы «делают ставку на разъяснительную работу».
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