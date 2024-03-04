В Минэкологии Подмосковья рассказали о подготовке региона к паводку

В Подмосковье началась работа по подготовке к паводку, которая позволит не допустить подтопления территорий. Об этом министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал в ходе традиционного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

Прежде всего в регионе контролируют выход из берегов больших и малых рек, затопление/подтопление СНТ и ДНТ и подтопление дорог. Министр уточнил, что в зоне риска подтопления в этом году могут оказаться 6,5 тысячи жилых домов и 73 участка дорог.

«На сегодняшний момент высота снежного покрова — 75 см при норме 25 и запас воды в снеге — 127 см при норме 62 мм. Понимаем, что весеннее половодье ожидается выше нормы», — рассказал Фирсов.

По его словам, наибольшую опасность представляет река Ока, проходящая по территории Серпухова, Каширы, Коломны и Луховиц, а также реки Москва в Коломне и Клязьма в Орехово-Зуеве. Министр уточнил, что вскрытие льда ожидается во второй половине марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.