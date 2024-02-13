В Минэнерго Подмосковья объяснили, с чем связано аномальное начисление средств за электроэнергию

Некоторые жители Подмосковья могли увидеть аномально высокую сумму к оплате за электроэнергию в «Личном кабинете клиента» и в приложении «Мой Мосэнергосбыт» по причине технической ошибки. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

«Обращаем внимание, что некорректная сумма вызвана технической ошибкой и не является суммой счета, выставленного к оплате, так как счета на оплату формируются в период после 26-го числа каждого месяца. АО «Мосэнергосбыт» ведет выяснение причин произошедшего и в ближайшее время решит ситуацию», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что граждане, которые хотели бы ускорить решение проблемы, могут направить обращение в своем личном кабинете или воспользоваться формой «Подать обращение» на сайте компании. При этом оплачивать некорректные начисления не придется. Их пересчитают, после чего они правильно отразятся в едином платежном документе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.