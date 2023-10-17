В Мингосуправления Подмосковья назвали самые востребованные у жителей онлайн-услуги

Самой востребованной онлайн-услугой у жителей Подмосковья на прошлой неделе стала запись в кружки и секции, ей воспользовались более 37 тысяч раз. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

В рейтинге самых популярных услуг на региональном портале госуслуг также оказались «Выписка из домовой книги» (23,5 тысячи заявлений), «Выдача социальных карт жителя Московской области» (10,2 тысячи заявлений), «Выдача карт Стрелка» (5,2 тысячи заявлений) и «Присвоение адреса» (4,5 тысячи заявлений). В ведомстве также напомнили, что пользователи могут воспользоваться услугами и сервисам на портале круглосуточно с любого устройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».