В Минимуществе Подмосковья рассказали о результатах работы по ликвидации борщевика

В 2024 году в ходе проверок муниципального земельного контроля в Подмосковье борщевик выявили на 5,9 тысячи участках сельхозназначения, на участках площадью 2,4 тысячи гектаров сорняк уже уничтожили. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве уточнили, что результаты этого года превышают показатели предыдущего на 1,7 тысячи гектаров. В общей сложности за пять лет борщевик ликвидировали на сельхозтерритории площадью 11,1 тысячи гектаров. Собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков напомнили, что они обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, в том числе борщевиком Сосновского.

«В случае выявления нарушений, выразившихся в невыполнении установленных требований, к нарушителю земельного законодательства принимаются предусмотренные законодательством меры по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.