В Мининвесте Московской области назвали лидеров экспорта МСП

Предприятия в секторе малого и среднего предпринимательства, которые занимаются выпуском товаров повседневного спроса, находятся в числе лидеров среди экспортеров Подмосковья, получающих поддержку региона — на их долю приходится почти 15% от общего объема поддержанного экспорта. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Также в число ключевых отраслей экспорта в Подмосковье входят машиностроение, на долю которого приходится более 13% поставок за рубеж. А компании, работающие в химической отрасли, поставили за границу более 10% от общего объема экспортированной продукции», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всего в регионе на данный момент функционируют почти 5,6 тысячи компаний МСП, которые выполняют экспортную работу. В Фонде поддержки внешнеэкономической деятельности региона (ВЭД МО) уточнили, что в среднем МСП-экспортеры заключают по три экспортных контракта в год. Наибольшая часть экспортеров из этого сегмента — средние предприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.