В Мининвесте Подмосковья назвали количество социальных предпринимателей, которые получат региональную субсидию

Получателями субсидий для социальных предприятий в Подмосковье станут 64 предпринимателя. Об этом по итогам конкурсного отбора сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Всего на конкурс поступило 330 заявок. <…> Общая сумма поддержки составит 100 миллионов рублей», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что поддержка позволит произвести компенсацию части затрат, связанных с деятельностью социальных предприятий. Ее максимальный размер составит два миллиона рублей, однако, субсидия не должна превышать 85% затрат. Отметим, что поддержку подмосковным предпринимателям оказывают в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.