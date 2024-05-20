В Мининвесте Подмосковья назвали самые популярные маркетплейсы у предпринимателей региона

OZON, Wildberries и Яндекс.Маркет являются самыми популярными маркетплейсами у предпринимателей Подмосковья, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. В рамках поддержки бизнеса в регионе можно компенсировать до 500 тысяч рублей затрат при выходе на эти и другие онлайн-площадки.

«Получить субсидию при выходе на маркетплейсы могут самозанятые и предприниматели Московской области. В программе принимают участие 13 крупнейших маркетплейсов», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что у предпринимателей есть возможность компенсировать до 50% произведенных затрат на оплату комиссии маркетплейсов, продвижение товаров и их доставку. На OZON также есть специальная вкладка с продукцией региональных брендов-участников программы «100% Подмосковье». Подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы и других мер поддержки можно на инвестиционном портале Московской области. Отметим, что поддержку бизнеса в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.