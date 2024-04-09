В Мининвесте Подмосковья озвучили лидеров производственного роста в регионе на начало года

По итогам первых двух месяцев 2024 года четыре производственных сектора в Подмосковье показали рост в 50 и более процентов, общий рост промпроизводства в регионе за отчетный период составил 17,9%, обрабатывающий сектор промпроизводства вырос на 20,4%. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.