В Мининвесте Подмосковья озвучили лидеров производственного роста в регионе на начало года
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
По итогам первых двух месяцев 2024 года четыре производственных сектора в Подмосковье показали рост в 50 и более процентов, общий рост промпроизводства в регионе за отчетный период составил 17,9%, обрабатывающий сектор промпроизводства вырос на 20,4%. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Мы продолжаем фиксировать активное развитие высокотехнологичного производства в регионе — в январе–феврале 2024 года производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 76%. Абсолютным лидером в отчетном периоде стал сектор производства кожи и изделий из кожи, где рост составил 87,7%», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Помимо этого, рост на 51,9% показало производство резиновых и пластмассовых изделий, на 50% — производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, производство электрического оборудования и металлургическое производство показали рост свыше 30%. Зампред отметила, что в Подмосковье также активно развивается импортозамещающая промышленность, что обеспечивает активный рост обрабатывающего сектора промпроизводства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.