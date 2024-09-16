В Мининвесте Подмосковья озвучили объем поддержанного экспорта в регионе

Объем поддержанного экспорта в Подмосковье составил около 342 миллионов долларов, контракты на эту сумму заключили компании-экспортеры, получившие содействие областного Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Фонд поддержки ВЭД в регионе оказывает всестороннее содействие компаниям, работающим на зарубежных рынках или же планирующим выйти на экспорт. Более 300 уникальных компаний смогли подписать экспортные соглашения при поддержке Фонда», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что фонд проводит различные консультации и оказывает образовательные услуги. Так, например, помогает предпринимателям стать участниками программы-акселератора «Экспортный форсаж», тематических вебинаров или не только. Услуги оказывают в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», подробнее о них можно узнать здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.