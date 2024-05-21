В Мининвесте Подмосковья озвучили результаты деятельности резидентов ОЭЗ «Дубна»

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» по итогам 2023 года смогли нарастить выручку почти до 70 миллиардов рублей, что примерно на 30 миллиардов рублей больше показателей предыдущего года. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В общей сложности к концу 2023 года штат компаний-резидентов составлял порядка 7,2 тысячи человек. На предприятиях было создано 1648 рабочих мест, что более чем в два раза больше показателей 2022 года», — добавила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что больше всего рабочих мест создала Группа компаний «Промтех-Дубна», там смогут трудоустроиться 750 человек. Наибольшие инвестиции в проект сделали компания «НЦСД» и «Ядро Фаб Дубна». В общей сложности инвестиции в проекты в прошлом году составили 20,3 миллиарда рублей, общие налоговые отчисления в бюджеты всех уровней — около 1,6 миллиарда рублей.

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