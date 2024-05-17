В Мининвесте Подмосковья перечислили самые популярные сферы получателей субсидий по франшизе

Бизнес в сфере образования, медицины, а также кафе и рестораны чаще всего открывают в Подмосковье по франшизе с помощью субсидий, максимальный размер поддержки составляет миллион рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Субсидия для бизнеса по франшизе работает в Подмосковье уже третий год. Подать заявку на получение поддержки предприниматели могут онлайн в течение года», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках программы предприниматели могут компенсировать расходы на приобретение оборудования, арендные платежи и оплату коммунальных услуг. Отметим, что подать заявку на получение субсидии для открытия бизнеса по франшизе и другие меры поддержки можно на инвестиционном портале региона. Помощь предпринимателям региона оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.