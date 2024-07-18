В Мининвесте Подмосковья подвели итоги работы системы ЦУР «Бизнес»

За полтора года работы Центра управления регионом «Бизнес» (ЦУР «Бизнес») в Подмосковье удалось достичь экономического эффекта в 5,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«При этом суммарный объем сохраненных инвестиций по решенным проблемам составляет 97 миллиардов рублей. Таким образом, ЦУР „Бизнес“ позволяет сохранить в регионе миллиарды инвестиций и сделать эти инвестиции более эффективными», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, система позволяет предпринимателям предотвращать потери, снижать затраты и издержки, а также экономить на сокращении сроков решения текущих задач в рамках реализации инвестпроекта. Отметим, что Подмосковье — первый регион в России, который внедрил единую систему отработки обращений инвесторов и предпринимателей на региональном уровне. Обратиться с вопросом в ЦУР «Бизнес» здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.