В Мининвесте Подмосковья раскрыли объем привлеченных в прошлом году прямых инвестиций

В 2023 году в объем привлеченных в основной капитал Подмосковья прямых инвестиций составил более 1,5 триллиона рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«По сравнению с аналогичными данными 2022 года показатель увеличился более чем на 200 миллиардов рублей, что свидетельствует о росте инвестиционной привлекательности региона», — подчеркнула заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам зампреда, в регионе продолжают работу по улучшению условий для бизнеса, а также повышению уровня привлекательности региона для инвестиций. Так, например, важнейшие инвестпроекты в Подмосковье сопровождаются профильными специалистами инвестблока правительства Московской области. Помимо этого, в регионе развивают новые электронные сервисы для предпринимателей, которые повышают доступность получения мер поддержки и государственных услуг для бизнеса, и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.