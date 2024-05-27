В Мининвесте Подмосковья рассказали о росте числа компаний сектора МСП

«Предпринимательство в Московской области постоянно развивается, о чем также свидетельствует увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, по итогам 2022 года этот показатель увеличился на 22 тысячи, а по результатам 2023 года — более чем на 28 тысяч. При этом только за четыре месяца этого года в Московской области уже зарегистрировано почти 17 тысяч компаний малого и среднего бизнеса», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.