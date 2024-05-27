В Мининвесте Подмосковья рассказали о росте числа компаний сектора МСП
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
В Подмосковье стабильно растет количество предпринимателей, регион находится на втором месте среди других в России по числу предприятий сектора МСП — на данный момент их число составляет свыше 456 тысяч. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Предпринимательство в Московской области постоянно развивается, о чем также свидетельствует увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, по итогам 2022 года этот показатель увеличился на 22 тысячи, а по результатам 2023 года — более чем на 28 тысяч. При этом только за четыре месяца этого года в Московской области уже зарегистрировано почти 17 тысяч компаний малого и среднего бизнеса», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она уточнила, что наибольший рост показателя в области зафиксировали в оптовой и розничной торговле, перевозках, строительстве и ремонте. Напомним, что представители бизнеса в Подмосковье могут воспользоваться услугами областного центра «Мой бизнес», которые оказываются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.