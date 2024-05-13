В Мининвесте Подмосковья рассказали о свободных площадях для бизнеса в индустриальных парках

В Подмосковье функционируют 69 индустриальных парков, их заполняемость на данный момент превышает 87%. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На данный момент в индустриальных парках региона инвесторам доступно более 2,7 тысячи га земельных участков. Также под запрос бизнеса управляющие компании парков готовы построить объекты на 1,5 тысячи га. Кроме того, более 300 тысяч квадратных метров недвижимости доступно инвесторам, в том числе в формате «Подмосковье индастриал», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, предприниматели могут разместить свой бизнес в индустриальных парках «Богородский», «Котово» Наро-Фоминского округа, «Клин», «Кашира». Выбрать помещения формата «Подмосковье индастриал» можно в промышленных коворкингах «Рябина» в Домодедово), «Индастриал сити Есипово» в Солнечногорске и «Индастриал сити Коледино» в Подольске. Помимо этого, предприниматели могут реализовать свой инвестпроект в готовом производственном объекте. Отметим, что подобрать локацию можно на инвестиционном портале Московской области, который был создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.