В Мининвесте Подмосковья рассказали об экономическом эффекте от нацпроекта «Производительность труда» в этом году

С начала 2024 года первый этап реализации нацпроекта «Производительность труда» на своих предприятиях завершили 39 подмосковных компаний. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Экономический эффект, который был достигнут на этих предприятиях за счет сокращения производственных издержек, повышения скорости и эффективности производственных процессов, уже превысил два миллиарда рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, речь идет о работах на отдельных участках, которые предприятия выбрали в качестве пилотных, их реализовали при поддержке специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области. При этом все компании выразили готовность использовать полученный опыт и знания на других производственных участках, что обеспечит дальнейший рост экономического эффекта нацпроекта. Напомним, что подать заявку для участия в нацпроекте можно здесь.

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