В Мининвесте Подмосковья рассказали, сколько работников региона трудятся в обрабатывающей промышленности
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Каждый пятый (20,5%) работающий житель Подмосковья задействован в обрабатывающих отраслях промышленности региона. Об этом в День работника промышленности сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Московская область — это второй по численности рабочей силы российской субъект, уступающий по этому показателю только столице. По данным отчета о социально-экономическом развитии региона по итогам минувшего года, среднесписочная численность работников по полному кругу организаций Московской области составила 2,4 миллиона человек», — подчеркнула заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В ведомстве уточнили, что подмосковная промышленность в основном состоит из обрабатывающих производств. В регионе насчитывается более 1,3 тысячи крупных и средних предприятий, на которых трудятся почти 500 тысяч человек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.