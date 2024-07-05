В Мининвесте Подмосковья рассказали, сколько работников региона трудятся в обрабатывающей промышленности

«Московская область — это второй по численности рабочей силы российской субъект, уступающий по этому показателю только столице. По данным отчета о социально-экономическом развитии региона по итогам минувшего года, среднесписочная численность работников по полному кругу организаций Московской области составила 2,4 миллиона человек», — подчеркнула заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.