В Мининвесте Подмосковья заявили о росте объема привлеченных в регион инвестиций более чем в два раза
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Объем привлеченных инвестиций в Подмосковье в сравнении с 2013 годом вырос в 2,7 раза, по итогам 2023 года в основной капитал региона удалось привлечь почти 1,6 триллиона рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Это инвестиции, в том числе, в создание новых заводов, модернизацию действующих производств, создание новых рабочих мест, в развитие нашего Подмосковья! В 2013 году этот показатель составил чуть более 587 миллиардов рублей», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Зампред отметила, что инвестблок Правительства Московской области на регулярной основе работает над улучшением бизнес-климата в регионе. По ее словам, это позволяет рассчитывать на дальнейший рост объема привлеченных инвестиций в областную экономику.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.