В Мининвесте Подмосковья заявили о росте объема привлеченных в регион инвестиций более чем в два раза

Объем привлеченных инвестиций в Подмосковье в сравнении с 2013 годом вырос в 2,7 раза, по итогам 2023 года в основной капитал региона удалось привлечь почти 1,6 триллиона рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.