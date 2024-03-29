В Минюст направлен запрос о признании Пугачевой иноагентом

В пятницу, 29 марта, стало известно о том, что в Минюст России Генеральной прокуратурой РФ был направлен запрос о статусе Аллы Пугачевой. Об этом пишет «МК» , ссылаясь на данные от главы проекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

Сообщается, что, если пару дней назад о признании Аллы Пугачевой иноагентом говорили лишь неофициально, то сейчас в Минюст направлен официальный запрос. Признают ли Пугачеву иноагентом – сейчас остается лишь ждать последующих публикаций.

Возможно, это произойдет 12 апреля, как ранее уже писали СМИ – Примадонна 15 апреля будет отмечать свой 75-летний юбилей. Кстати, ранее Пугачева уже высказывалась насчет отъезда из России – что «никто в здравом уме сюда не захочет возвращаться», а также выражала сожаление и сочувствие Маниже, которая пожаловалась на «бесчеловечные задержания ее соотечественников-террористов».