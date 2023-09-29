В Минобороны раскрыли детали ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ

В Минобороны России с начала текущей недели были нанесены девять ударов по противнику. Подробности приводятся в официальном канале военного ведомства в пятницу, 29 сентября.

Так, в военном ведомстве уточнили, что с начала текущей недели по объектам украинской армии было нанесено не меньше девяти групповых ударов высокоточным оружием, среди которого и БПЛА, и оружие большой дальности.

Уточняется, что целями были как склады боеприпасов, так и места подготовки диверсантов и пункты размещения военных, среди которых и украинские бойцы, и наемники с Запада.