В Минобороны рассказали, какого типа БПЛА был сбит в небе над подмосковными Люберцами
Фото: [U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle]
Министерство обороны РФ подтвердило уничтожение боевыми расчетами ПВО украинского беспилотника над территорией Люберецкого района Подмосковья.
Напомним, инцидент произошел сегодня в районе 4 часов ночи, российские системы ПВО сбили в подмосковных Люберцах боевой украинский беспилотник, летевший к Москве.
Как пояснили в российском оборонном ведомстве, летевший в Москве дрон был самолетного типа и мог нести на себе боевой заряд.
«Силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», — отметили в ведомстве.
Как сообщало ранее «Подмосковье Сегодня», сбитый ранним утром понедельника, 28 августа, дрон упал в районе СНТ поселка Коренево на окраине Люберец.