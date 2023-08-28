В Минобороны рассказали, какого типа БПЛА был сбит в небе над подмосковными Люберцами

Напомним, инцидент произошел сегодня в районе 4 часов ночи, российские системы ПВО сбили в подмосковных Люберцах боевой украинский беспилотник, летевший к Москве.

Как пояснили в российском оборонном ведомстве, летевший в Москве дрон был самолетного типа и мог нести на себе боевой заряд.

«Силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ранее «Подмосковье Сегодня», сбитый ранним утром понедельника, 28 августа, дрон упал в районе СНТ поселка Коренево на окраине Люберец.