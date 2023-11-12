До этого мы уже рассказывали о том, что регион всего за сутки был обстрелян тринадцать раз со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией поделился губернатор Вячеслав Гладков в социальных сетях. Тогда удалось сбить два украинских БПЛА.

Сейчас же сообщается о том, что над Белгородской областью заметили новый беспилотный летательный аппарат. Министерство обороны Российской Федерации так же рассказало об этом в интернете. Ведомство уточняет, что благодаря российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) украинский беспилотник удалось уничтожить.

К слову, все произошло в ночь на двенадцатое ноября. Киевский режим подобным образом собирался совершить теракт в России, о чем пишет сайт aif.ru. Напомним, что ВСУ довольно часто атакуют данный регион. Например, перед уничтожением беспилотника из-за обстрела украинских военных пострадал город Валуйки, что находится в Белгородской области. О пострадавших и человеческих жертвах не сообщалось, однако повреждения получили линия электропередач и один из частных домов.