ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область 13 раз

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область 13 раз, сообщил в своих соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков. Также над областью система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотника.

«В Белгородском районе над селами Соломино и Ближнее средствами ПВО сбито по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле. В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый – установлено 11 прилетов», – сообщил Гладков.

Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений в результате обстрелов нет. Гладков регулярно информирует об обстрелах со стороны Украины. ВСУ продолжают атаковать приграничные территории России. Помимо Белгородской области, под удар попадают Брянская и Курская области. В этих регионах, а также в Республике Крым и Севастополе, действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о попытках ВСУ ударить по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи. По информации ведомства, 13 из 15 крылатых ракет были сбиты системами ПВО. Там же добавили, что был поврежден один из кораблей, базировавшийся на заводе.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что украинские военные нанесли удар по зданию Социального фонда и службы занятости в поселке Чаплинка, который находится недалеко от границы с Крымом. В результате атаки погибла женщина. Само здание было разрушено.