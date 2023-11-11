Напомним, ранее экс-разведчик США Риттер заявил, что российские военные выводят из строя большой объем западного вооружения на Украине. По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации отлично обнаруживают и уничтожают склады в отдаленных районах от передовой. Скотт Риттер пришел к выводу, что армия России занимает доминирующую позицию в бое.

Министерство бороны Российской Федерации, в свою очередь, опубликовало на своей странице в социальных сетях новую запись. Там ведомство сообщило о том, что российские военные атаковали склад боеприпасов Вооруженных сил Украины.

К слову, он находится в Киевской области. Как уточняет интернет-издание «Ямал-Медиа», ссылаясь на сводку ведомства, склад расположен «в районе населенного пункта Девички».