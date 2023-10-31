Стало известно, что над этим регионом удалось уничтожить еще один беспилотный летательный аппарат, который принадлежит Украине. Это удалось сделать благодаря силам противовоздушной обороны РФ, о чем также пишет агентство «РИА Новости» .

Во вторник, тридцать первого октября, Минобороны Российской Федерации опубликовало на своей странице в одной из соцсетей новую запись. Там ведомство рассказало о том, что с помощью российских сил ПВО удалось уничтожить украинский беспилотный летальный аппарат самолетного типа.

Так киевский режим предпринял еще одну попытку по атаке объектов, расположенных на территории РФ. Однако БПЛА удалось вовремя уничтожить. Пока что о разрушениях и человеческих жертвах информации не поступало.

В западных СМИ все чаще проскальзывают намеки на тяжелый политический кризис внутри Украины. Конфликт Зеленского и главкома ВСУ Залужного уже давно превратился в секрет Полишинеля. Чем закончится это противостояние — громкой отставкой Залужного или концом карьеры Зеленского — в материале «Подмосковье сегодня».