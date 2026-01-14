В Минобрнауки рассказали о нововведениях для поступающих в 2026 году

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило ряд изменений в правила приема в высшие учебные заведения, которые начнут действовать с 2026 года. Обновления коснутся порядка подачи документов, особенностей зачисления выпускников колледжей и механизма целевого набора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве уточнили, что абитуриенты смогут направлять документы тремя способами: через портал «Госуслуги», при личном обращении в приемную комиссию или с помощью операторов почтовой связи. При этом возможность подачи заявлений через собственные информационные системы университетов будет исключена.

Особое внимание в ведомстве уделили изменениям в системе целевого приема. Теперь квоты будут формироваться с указанием конкретных заказчиков, образовательных организаций, направлений подготовки, форм обучения и точного количества мест. Такой подход, по мнению министерства, должен сделать механизм более прозрачным и адресным.

Кроме того, вакантные места, оставшиеся в рамках целевой и особой квот на программах бакалавриата и специалитета, планируется объединять в отдельный резерв. В магистратуре же незаполненные целевые места на основном этапе зачисления будут переводиться в общий бюджетный фонд.

Также в Минобрнауки сообщили об изменениях для выпускников колледжей. Тем из них, кто не сдавал ЕГЭ, разрешат поступать в вузы только на направления, соответствующие профилю уже полученного среднего профессионального образования. Контроль за соблюдением этого требования возложат на сами образовательные учреждения.

Ведомство дополнительно разъяснило порядок поступления для граждан, сдававших выпускные экзамены в Белоруссии. Такие абитуриенты смогут использовать их результаты при зачислении в российские вузы. Иностранные граждане, в свою очередь, смогут поступать по внутренним вступительным испытаниям университетов лишь в случае отсутствия у них результатов ЕГЭ.

Новые правила, как подчеркнули в министерстве, направлены на повышение прозрачности приемной кампании и упрощение процедур для поступающих.

