В Минпросвещения пообещали выпустить сборник лучших практик в колледжах

Татевик Карабекян, являясь заместителем директора департамента госполитики в сфере СПО и профессионального обучения ведомства, сделала заявление на Форуме классных руководителей. Об этом пишет ТАСС .

По ее словам, Министерство просвещения Российской Федерации готовится к выпуску сборника практик, которые являются лучшими среди уже реализуемых в СПО (среднее профессиональное образование). Отмечается, что ими можно пользоваться «здесь и сейчас».

Также Татевик Карабекян назвала задачу, которая стоит перед колледжами. Они должны стать для молодежи центром выбора будущей профессии, а также карьерного развития в ней. И в этом для учащихся помощником выступает их педагог.

В субботу, седьмого октября, состоялся заключительный день Форума классных руководителей, который стартовал в столице РФ еще третьего числа. Он прошел в две смены.

Стоит напомнить, что пятого октября ежегодно празднуется День учителя. И в тот же день мы рассказывали о том, кто стал «Учителем года 2023».