В Минсельхозпроде Подмосковья назвали новых получателей гранта «Агротуризм»

В 2025 году получателями гранта «Агротуризм» в размере 10 миллионов рублей станут четыре подмосковных агрария, Минсельхоз России завершил отбор проектов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, победителями стали КФХ «Былинкино», которое занимается производством молочной продукции и сыра, а также планирует организовывать экскурсии и мастер-классы, эко-проект «Хутор Спасский», занимающийся производством премиальной молочной ягнятины и развивающий сферу туризма. Помимо этого, грант получат проект КФХ Шаньшиной Т.И. из Ступино (занимается разведением крупного рогатого скота) и проект фермерского хозяйства Юрко О.В. в Дмитровском округе (направлен на развитие декоративного садоводства и организацию экскурсионных маршрутов». Полученные средства они смогут направить на приобретение или реконструкцию развлекательной инфраструктуры, подключение к коммуникациям, приобретение и монтаж туристского оборудования или проведение работ по благоустройству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.