В Минсельхозпроде Подмосковья назвали объем экспорта продукции агропромышленного комплекса
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Подмосковья превысил отметку в 0,5 миллиарда долларов, с начала 2024 года он составил около 637,8 миллиона долларов в количестве 446,4 тысячи тонн. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Наиболее значимый прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по продукции масложировой отрасли, а также зерновым. Масложировой продукции продано более чем на 23 миллиона долларов, продукции мукомольно-крупяной промышленности — более чем на 21 миллион долларов, масличные семена и плоды — на шесть миллионов долларов», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
По его словам, регион оказался в числе регионов-лидеров в России по экспорту мяса и субпродуктов, а также кисломолочных продуктов. В число новых импортеров региональной сельхозпродукции оказались Норвегия, Конго, Венгрия, Мальдивы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.