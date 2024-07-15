В Минсельхозпроде Подмосковья назвали объем экспорта продукции агропромышленного комплекса

«Наиболее значимый прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по продукции масложировой отрасли, а также зерновым. Масложировой продукции продано более чем на 23 миллиона долларов, продукции мукомольно-крупяной промышленности — более чем на 21 миллион долларов, масличные семена и плоды — на шесть миллионов долларов», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.