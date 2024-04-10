В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали о грантовой поддержке фермеров
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Фермеры Подмосковья могут рассчитывать на получение грантов и субсидий, которые можно потратить на приобретение необходимого оборудования или сельскохозяйственной техники. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, например, одним из получателей гранта «Агростартап» в размере три миллиона рублей стало КФХ Артем Гаршев из городского округа Шатура, которое занимается разведением форели. Полученные средства были направлены на установку замкнутого водоснабжения с системой очистки и циркуляции воды для разведения радужной форели.
«Ежегодно мы видим, как благодаря подобным мерам поддержки увеличиваются производственные объемы и модернизируются наши хозяйства. Гранты «Агростартап» призваны вовлечь сельское население в предпринимательскую деятельность, помочь в организации новых производств и привлечь молодежь на село», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.