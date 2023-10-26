В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали об округах-лидерах по уборке зерновых и зернобобовых культур

Зарайск стал лидером по объему сбора зерновых и зернобобовых культур среди городских округов Московской области. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Валовый сбор культур составил 150 тысяч тонн при средней урожайности 52 центнера на гектар», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

На втором месте оказались Серебряные Пруды, где удалось собрать 115 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 39 центнеров на гектар. Замыкают тройку лидеров Луховицы. Там собрали 87 тысяч этих видов культур, средняя урожайность составила 48 центнеров на гектар.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.